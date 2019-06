Janakkalan Jätteenkuljetuksen Rehakan jätteenkäsittelyalueelle on viety valimon pohjakuonaa, mikä on ollut ympäristöluvan vastaista. – Valimokuonaa on ajettu niin, että kasoja on asvaltoidulla kentällä ja osin kentän ulkopuolellakin. Kasat ovat olleet...