Remonttivuodesta huolimatta kaupunginkirjaston lainausmäärät kasvoivat – "Tämä on hämmentävääkin"

Vanamo-kirjastoista lainattiin fyysistä aineistoa vuonna 2019 yhteensä noin 1,47 miljoonaa kertaa. Lainausmäärät kasvoivat edellisvuodessa lähes 17 000:lla.

Hämeenlinnassa lainausmäärät nousivat yli 3000:lla, vaikka pääkirjasto oli koko vuoden 2019 väistötiloissa peruskorjauksen vuoksi.

– Tämä on hämmentävääkin. Tiivistettynä uskon, että kasvu on kiinni hyvästä markkinoinnista, kokoelmatyöstä sekä koululaistyöstä. Lisäksi monessa lähikirjastossa on ollut todella hyviä lainausmääriä, kirjastotoimenjohtaja Inkeri Jurvanen Hämeenlinnan kaupunginkirjastosta sanoo.

Etenkin lapsille suunnattua aineistoa lainattiin Kanta-Hämeessä edellistä vuotta enemmän. Lapsiin onkin nyt panostettu monessa kirjastossa.

– Olemme jalkautuneet tehokkaasti kouluihin ja tavoittaneet oppilaita hyvin, Jurvanen sanoo.

Kasvua etenkin pääkaupunkiseudulla

Koko Suomessa aineistoja lainattiin viime vuonna yhteensä lähes 86 miljoonaa kertaa. Asukasta kohden lainausmäärä oli Aluehallintoviraston mukaan 15,66.

Kirjastoissa käytiin koko maassa yli 53,7 miljoonaa kertaa.

Kävijöiden määrä koko maan kirjastoissa kasvoi vuosina 2015–2019 keskimäärin lähes 9 prosenttia. Pääkaupunkiseudun kirjastokävijöiden määrä kasvoi samalla ajanjaksolla keskimäärin 30 prosenttia, mikä lisäsi koko maan kävijämäärää.

Vuodesta 2018 vuoteen 2019 kasvoi kävijöiden määrä muuallakin maassa keskimäärin vajaat kolme prosenttia. Vuodessa pääkaupunkiseudun kirjastokävijöiden määrä kasvoi 23 prosenttia.

Lukija menee nettiin

E-aineistojen osuus on kaikkiaan alle prosentti kaikista kirjastojen kokoelmista, mutta niiden kysyntä on selvässä kasvussa.

E-aineistojen hankinta on käyttölukujen perusteella hyvin tarpeellista. E-kirjojen hankinta on kasvanut viidessä vuodessa 144 prosenttia ja niiden lainaus 336 prosenttia. Samalla ajanjaksolla e-lehtien käyttökerrat ovat kasvaneet 390 prosenttia ja e-kuvatallenteiden 490 prosenttia. Kirjastojen e-musiikkiaineistojen käyttö ei kuitenkaan ole lähtenyt vastaavaan nousuun.