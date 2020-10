Rengon kotihoidon henkilöstöön kuuluvalla koronatartunta – Altistuneita 19

Hämeenlinnan kaupungin Rengon kotihoidossa yksi henkilöstöön kuuluva on todettu covid-19 -positiiviseksi keskiviikkona 21.10. ja hänet on asetettu tartuntatautilain mukaiseen kotieristykseen.Selvittelyssä altistusten on katsottu tapahtuneen 16.-19.10. Altistuneita asiakkaita on yhteensä 19....

Hämeenlinnan kaupungin Rengon kotihoidossa yksi henkilöstöön kuuluva on todettu covid-19 -positiiviseksi keskiviikkona 21.10. ja hänet on asetettu tartuntatautilain mukaiseen kotieristykseen.Selvittelyssä altistusten on katsottu tapahtuneen 16.-19.10. Altistuneita asiakkaita on yhteensä 19. Heidät kontaktoitiin puhelimitse keskiviikon 21.10.2020 aikana ja asetettiin kotikaranteeniin. Asiakkaiden vointia ja mahdollisia oireita seurataan erityisellä tarkkuudella ja heidät ohjataan lievilläkin oireilla covid-19 -testaukseen.Työntekijät testataanAltistuneita…