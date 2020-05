Reserviläisliitto korvaisi siviilipalveluksen kansalaispalveluksella – Kutsuntoihin myös naiset

Reserviläisliitto esittää selvitettäväksi siviilipalveluksen korvaamista kansalaispalveluksella, jonka suorittaisivat naiset sekä ne miehet, jotka eivät suorita asepalvelusta.

Liiton kannanoton mukaan järjestelmän tulisi tuottaa lisää todellista suorituskykyä yhteiskunnan häiriötilanteisiin sekä poikkeusoloihin ja sen toimintaa tulisi tukea kansallisella varautumisrekisterillä, johon eri viranomaisten ja muiden tahojen henkilövaraukset kirjattaisiin.

Reserviläisliitto pitää nykyistä siviilipalvelusta toimimattomana. Parlamentaariselle asevelvollisuuskomitealle antamassaan lausunnossa liitto kiinnittää huomioita jo vuonna 2011 tehtyyn työ- ja elinkeinoministeriön selvitystyöhön, jonka mukaan eri hallinnonaloilla ei ole suunnitelmia siviilipalveluksen suorittaneiden henkilöiden hyödyntämisestä kriisiaikana tai poikkeusoloissa.

Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola sanoo, että tilanne on näkynyt koronakriisissä: samaan aikaan kun varusmiehet ja -naiset ovat toimineet poliisin tukena virka-aputehtävissä ja heitä on vaadittu käytettäväksi muun muassa maatiloilla kausityövoimana, ei vastaavia esityksiä siviilipalvelukseen liittyen ole ollut.

– Tämäkin kertoo osaltaan siitä, että henkilöitä koulutetaankin nyt siviilipalveluksessa sellaisiin normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusolotehtäviin, joita heillä ei kuitenkaan käytännössä ole, Pohjola sanoo.

Parlamentaarisen asevelvollisuuskomitean tehtävänä on selvittää yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja perustuslain asettaman yleisen maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä.

Kutsunnoista lisää naisia asepalvelukseen?

Reserviläisliitto laajentaisi vuosittaiset kutsunnat myös naispuolista ikäluokkaa koskeviksi, koska sillä saataisiin helpoiten lisää naisia asepalvelukseen.

– Mielipidemittausten mukaan vain miehiä koskevaa asepalvelusta kannattaa enää alle puolet nuorista suomalaisista. Nykyjärjestelmää ei pidä liikaa horjuttaa, sillä se tuottaa meille eurooppalaisittain erittäin vahvan sekä kustannustehokkaan puolustuskyvyn, Pohjola sanoo.

Nykyisen asevelvollisuusjärjestelmän suurimpana ongelmana Reserviläisliitto pitää sitä, että jo noin viidennes miespuolisesta ikäluokasta vapautetaan asepalveluksesta terveydellisten ja muiden syiden johdosta eikä tämä joukko suorita myöskään siviilipalvelusta. Pidemmällä aikavälillä tämä voi muodostua asevelvollisuusjärjestelmän ylläpitämisen kannalta ongelmalliseksi.