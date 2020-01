Reskalle tulee pian vipinää: Bisnesparkki ja Kauppakeskus Linnan näyttävä taidetäky aukeavat samaan aikaan

Kävelykadulla vastapäätä toisiaan sijaitsevat entiset kauppakeskukset, Optelli ja Linna, saavat tammikuussa aivan uudenlaista käyttöä. Kaupunki on päättänyt tähän mennessä 37000 euron rahoituksesta Upeart Festivalin taideprojektille.

Kävelykatu Reskalle tulee pian aivan uudenlaista meininkiä, kun tammikuun lopussa avautuvat entiseen Kauppakeskus Linnaan tehtävä iso taideprojekti ja sitä vastapäätä Osuuspankin omistamiin tiloihin Parkki Business Park.

Hämeenlinnan vs. sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mika Mäkelä päätti ennen joulua ostaa taideprojektin hankinnan Perfect Circle oy:ltä 23 000 eurolla.

Jo viime syyskuussa kaupunginhallitus osoitti 14 000 euroa Upeart ry:n ja kaupungin kumppanuussopimukseen, projektin ensimmäisen vaiheen toteuttamiseen.

Kaupungin päätöksissä katsotaan, että taidehanke lisää Hämeenlinnan vetovoimaa, ”tuottaa valtakunnallisesti merkittävää medianäkyvyyttä” ja vilkastuttaa keskustaa.

Myös Mäkelä katsoo viranhaltijapäätöksessään projektin tukevan merkittävästi kävelykadun ”uudelleen vahvistuvaa roolia”, kun myös Business Park avautuu.

Parkki avautuu hiljalleen, mutta avajaisia juhlitaan vasta huhtikuussa

Kun Parkki-hankkeesta tiedotettiin alkusyksystä, puhuttiin vielä sen avaamisesta maaliskuussa. Toiminta alkaa kuitenkin hiljalleen jo tammikuussa.

Entisten kauppatilojen miljoonaremontti on viimeistelyä vaille valmis. Avajaiset järjestetään vasta huhtikuun alussa.

– Halusimme ottaa varman päälle, sanoo kaupungin elinkeinoyhtiön Linnan Kehityksen toimitusjohtaja Kari Saarinen.

– On hyvä, että toiminta on ensin ehtinyt lähteä kunnolla käyntiin ja että Parkkiin siirtyvillä julkisen puolen instituutioillakin on selvillä, millä tavalla ja millä työvoimalla ne alkavat uusia tiloja hyödyntää,

Kaupungin nettisivuilla Parkin kuvataan yhdistävän yrityskentän toimijoita nykyaikaisella toimitilakokonaisuudella, johon kuuluu myös ”uusi tapa toimia saman katon alla”. Ainutlaatuiseksi Suomessa Parkin katsotaan tekevän sen, että osallistujia tulee sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta.

Myös Linnan Kehitys oy muuttaa Reskalle

Saarinen kertoo, että ainakin muutama instituutio ottaa pysyvään käyttöönsä huoneita.

– Suurin osa tulijoista on kuitenkin liikkuvaa väkeä, joilla on oikeus tehdä siellä töitä ja järjestää erilaisia tilaisuuksia.

Saarisen mukaan yrittäjä hyötyy yhteisistä tiloista esimerkiksi siten, että yritysten on mahdollista sopia Parkkiin tapaamisia siellä toimivien eri tahojen kanssa, kuten Linnan Kehityksen, kaupungin, oppilaitosten, yrittäjäjärjestöjen ja te-keskuksen kanssa.

Myös Linnan Kehitys itse muuttaa tammikuun lopulla Visamäestä Reskalle, ihan Parkin viereen Osuuspankin vuokralaiseksi.

– Visamäessä oli omat hyvät puolensa kuten Hamkin läheisyys, mutta olemme tyytyväisiä, että saamme nyt keskeisemmän sijainnin ja pääsemme hyödyntämään Parkkiakin, Saarinen sanoo.

Elinkeinoyhtiössä on tällä hetkellä 23 työntekijää.

Maksutta yleisölle taidetta tarjoava hanke on kasvanut

Suomen suurimmaksi julkisen tilan taidetapahtumaksi itseään kutsuvaan Upeart Festivaliin liittyvää taidetta piti yleisön päästä ihailemaan entisessä kauppakeskus Linnassa jo loppusyksystä.

Hämeenlinnan kulttuuripäällikön Janne Niemisen mukaan aloitus siirrettiin tämän vuoden alkuun, kun toteutuksesta tuli uusia ideoita.

– Saimme kiinnostavampaa ja tiiviimpää sisältöä. Alun perin ei ollut tarkoitus tehdä ensi kesälle mitään, mutta nyt sinnekin on suunniteltu iso juttu, Nieminen sanoo.

Yleisö pääsee nauttimaan taiteesta ilmaiseksi. Sisällöstä Nieminen ei voi kertoa, koska taiteen kuratoi eli kokoaa ja järjestää Upeart ry.

Tiukasti tiedottamisen näpeissään pitävä Upeart kertoo Hämeen Sanomille vain sen, että hanke on kasvanut alkuperäistä suunnitelmaa laajemmaksi. Vasta myöhemmin tammikuussa Upeart tiedottaa millaista taidetta on luvassa ja keneltä, kauanko teoksia pidetään esillä ja kuinka ne näkyvät ulospäin, nykyisellään ankealle kävelykadulle.

Luvassa ainakin näyttäviä installaatioita

Taidehankkeen ensimmäisen vaiheen Upeartille toteuttaa helsinkiläinen Perfect Circle oy.

Se vastaa muun muassa tilojen teknisestä suunnittelusta, taiteilijoiden ja työntekijöiden palkanmaksusta sekä laitteiden ja materiaalien hankinnasta.

– Me hankimme tarvittavat osaajat avustamaan taiteilijoita, kun tiloihin rakennetaan suuria installaatioita, kertoo toimitusjohtaja Olli Kulkki.

Installaatio on tilaan rakennettu taideteos, joka voi koostua esineistä, näyttelyrakenteista, valosta, äänestä ja videoprojisoinneista.

Entinen kauppakeskus muuttuu taiteen tiloiksi vaiheittain. Tammikuussa avautuvat katutason tilat ja kesäksi entisen Sokoksen toinen kerros.

Katutason alapuolista kerrosta ei voidakaan ottaa käyttöön, koska siellä oli ehditty purkaa sähköasennuksia.

Käytöstä jo poistetun kiinteistön valmistelu uuteen väliaikaiseen yleisökäyttöön ei ole ollut läpihuutojuttu. On tarvittu esimerkiksi erinäisiä viranomaislausuntoja ja paloturvallisuuteen liittyviä päivityksiä.HäSa

