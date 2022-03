Revontulien todennäköisyys torstaina suuri maan etelä- ja keskiosissa

Revontulien todennäköisyys on koholla seuraavina päivinä maan etelä- ja keskiosissa, kertoo Ilmatieteen laitos. Torstaina revontulien todennäköisyyden ennustetaan olevan suuri. Perjantaina revontulien todennäköisyys on kohtalainen. Revontulia voi olla odotettavissa torstaina heti pimeän tultua, Ilmatieteen laitos kertoo. – Öisin on ainakin osaksi selkeää, ja etenkin perjantain vastainen yö saattaa olla jopa laajalti selkeä, Ilmatieteen laitos kertoo Twitterissä....

