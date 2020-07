Riihimäellä etsitään nyt parasta ekopihaa -"Mahdollisuuksia ekotekoihin puutarhassa on paljon"

Perinteikkäässä kotipihakilpailussa tämän vuoden uutuutena on uusi kilpailusarja ekopihoille.

Riihimäen Ekopiha 2020 kriteerit täyttää piha, jossa on huomioitu esimerkiksi luonnon monimuotoisuus ylläpitämällä ketoa tai niittyä, hyödyntämällä hulevesiä tai kierrättämällä biojäte puutarhan kasveille.

– Ympäristöasioista huolehtiminen on monille puutarhaharrastajille tärkeää, ja mahdollisuuksia ekotekoihin puutarhassa on paljon, kotipihatoimikunnan puheenjohtaja, vs. kaupunginpuutarhuri Päivi Sundman kertoo.

Ekologinen piha voi olla koristepuutarha tai hyötypuutarha. Parhaimmillaan se on viihtyisä, persoonallinen ja ainutlaatuinen.

Arvosteluraati arvioi pihat elokuussa

Perinteisen Kaunein kotipiha 2020 -sarjan arvostelussa päähuomio kiinnittyy kaupunkikuvalliseen yleisvaikutelmaan, lähiympäristöön ja huoliteltuun kadunvarsinäkymään.

Arvosteluraati tarkastelee pihoja elokuussa 2020 ja palkitut pihat julkistetaan Riihimäki-päivänä 11.9.2020.

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Yksi Suomen vanhimmista pihakilpailuista

Kilpailuun voivat osallistua kaikki riihimäkeläiset pihat: pientalot, rivitalot, kerrostalot, julkiset rakennukset, parvekkeet sekä loma-asunnot. Kaupungin kiinteistöt on jäävätty kilpailusta.

Riihimäen kotipihakilpailu on järjestetty säännöllisesti vuodesta 1959 ja on yksi Suomen vanhimmista yhtäjaksoisesti järjestetyistä pihakilpailuista.

– Koronaepidemian aiheuttama poikkeustila vaikutti osaltaan siihen, että tänä vuonna kokeillaan uutta toimintatapaa. Aiemmin arvosteluraati kiersi autolla katsomassa pihojen katunäkymiä.

Kilpailuun ilmoittaudutaan kaupungin verkkosivuilla tai kirjeitse. Lisätiedot kilpailuun osallistumisesta ja arvosteluperusteista löytyvät kaupungin verkkosivuilta.