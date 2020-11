Riihimäellä kaksi uutta koronatartuntaa - Maakunnan sairaaloissa on yhteensä 7 koronapotilasta

Kanta-Hämeessä todettiin torstaina kaksi uutta koronatartuntaa. Molemmat potilaat ovat kotoisin Riihimäen seudulta ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin mukaan molempien tartuntaketjut on myös selvitetty. Sairaanhoitopiiri kuvailee twiitissään maakunnan koronatilannetta tartuntojen osalta edelleen rauhalliseksi. Sairaalahoidossa on maakunnassa edelleen yhteensä seitsemän potilasta, joista yksi tarvitsee tehohoitoa. Kanta-Hämeen keskussairaalassa on hoidettavana viisi 42-77-vuotiasta koronapotilasta. Hämeenlinnan Vanajaveden sairaalassa puolestaan hoidetaan edelleen kahta…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu: Kaikki verkkosisällöt

Näköislehden ja liitteet

Sovelluksen Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.