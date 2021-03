Riihimäellä pisimmän listan keräsi yllätyspuolue – katso tästä kaikki Riihimäen kuntavaaliehdokkaat

Riihimäellä eniten kuntavaaliehdokkaita, 41, on sosiaali- ja terveysministeri Aino Pekosen puolueella vasemmistoliitolla. Seuraavaksi eniten ehdokkaita on kokoomuksella, 37, ja perussuomalaisilla, 34. Ehdokaslistoja on mahdollista täydentää 4. toukokuuta asti.