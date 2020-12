Riihimäellä saa yrittäjien palvelut yhdeltä luukulta – businessriihimaki.fi- sivusto avautui

Riihimäen yrityspalvelut kokoava businessriihimaki.fi- sivusto avautui.

Riihimäellä tarjolla olevat yrityspalvelut löytyvät nyt kootusti yhdeltä luukulta.

Business Riihimäkeen on koottu yhteen kaupungissa tarjolla olevat yrityspalvelut.

Yrityksille on tarjolla palveluita yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja muutokseen. Jokaisella toimijalla on oma Business Riihimäki-yhteyshenkilönsä, mutta käytettävissä on koko verkoston palvelut.

Yritys siis ohjataan sen tarpeeseen parhaiten sopivan toimijan puheille.

Sivustolta löytyvät seuraavat yritykset ja organisaatiot:

Yritysvoimala oy, Hyria Koulutus oy / Hyria Business palvelut, Hämeen ammattikorkeakoulu, Riihimäen Tilat ja Kehitys oy, Suomen Ympäristöopisto, Hämeen TE-toimisto, Riihimäen Yrittäjät, Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari, Riihimäen kaupungin robotiikkakampus ja maankäyttö, Etelä-Hämeen Osuuspankki sekä Suomen Yrittäjäopisto.