– Musiikki on mulle nyt tärkein juttu. Se on se, jota haluan tehdä, sanoo riihimäkeläinen Elisa Laiho. Hänen uusi pitkäsoittolevynsä julkaistiin omakustanteena 1. marraskuuta. Edellisistä levytyksistä on ehtinyt kulua kymmenkunta...