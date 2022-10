Riihimäellä tehdään eliittijoukkoja, joihin haetaan jo kutsunnoissa: "Puolustusvoimien vaativampaan tehtävään ei pääse ilman esitietoa"

Poikkeukselliseen kybervarusmiehen koulutukseen valituilla on erikoisosaamista jo valmiina.

Nykyinen maanpuolustus tapahtuu myös tietoverkoissa. Kybervarusmies onkin harvinainen näky, ja siihen on syynsä.

Hämeen Sanomat pääsi jututtamaan kahta kybervarusmiestä, jotka ovat tämän vuoden alussa Riihimäen varuskuntaan perustetun Johtamisjärjestelmäkoulun heinäkuun saapumiserää.

Riihimäellä toistakymmentä varusmiestä harjoittelee muun muassa Puolustusvoimien omien tietoverkkojen kyberpuolustamista ja -suojaamista ulkopuolisilta uhilta. Heidän koulutuksensa ja turvaluokituksensa vuoksi kybervarusmiehet eivät esiinny tässä jutussa omilla nimillään.

Esa ja Vesa hakivat kybervarusmieskoulutukseen suoraan lukiosta.

Molempien taustalta löytyy innokkuutta ja harrastuneisuutta muun muassa teknologiaan ja ohjelmointiin, jo lapsesta saakka.

– Koulutuksessa pärjää, kunhan on halua ja valmiutta oppia uutta, kybervarusmiehet kiteyttävät.

Ensimmäiseen koulutuserään oli tunkua

Heittämällä ei kybervarusmieskoulutukseen pääse, vaan päivän kestävän soveltuvuuskokeen kautta.

Johtamisjärjestelmäkoulun johtaja, everstiluutnantti Tuomas Arajuuri, kuvailee, että kybervarusmieskoulutus on yksi ”Puolustusvoimien vaativimmista tehtävistä, jonne ei pääse, jos ei ole esitietoa”. Puhutaan siis eliittijoukosta, jonka erikoiskoulutukseen haetaan jo kutsunnoissa.

– Kyberosaajaksi tähtäävä än koulutukseen päässeillä on myös eniten annettavaa Puolustusvoimille. Tähän ensimmäiseen erään oli 130 hakijaa, sanoo Arajuuri.

Millä muilla tavoilla kybervarusmieskoulutus poikkeaa Puolustusvoimien muusta koulutuksesta, everstiluutnantti Tuomas Arajuuri?

– Puolustusvoimien stereotyyppinen massamainen koulutuskäytäntö ei ole tehokkain tapa tässä koulutuksessa. Tarkoituksena on tehdä kybervarusmiehiä, jotka paitsi ottavat, myös jakavat vastuuta yksilöllisinä vastuunkantajina.

Kybervarusmies saa sinutella

Kurssinjohtaja, jonka nimeä ei myöskään saa mainita julkisesti, kertoo olevansa kybervarusmiehille enemmän valmentaja kuin kouluttaja.

– Sinunkaupat on tehty ja molemminpuolinen luottamus ansaittu. Tämä koulutus on siitä poikkeuksellinen, että varusmiehillä on vahvaa erikoisosaamista jo valmiina, hän kertoo.

Kybervarusmiehet komppaavat ”valmentajaansa”.

– Kun saa puhutella etunimellä, niin porukka hitsaantuu yhteen ihan eri tavalla.

Suurin ongelma oli, miten kybervarusmiehet saadaan pois koneelta

Kurssinjohtajan mukaan kybervarusmiesten motivaatio ja innokkuus uuden oppimiseen näkyy vahvasti. He eivät ole hakeneet vapautusta palveluksesta, eli sairauslomia, kertaakaan koulutuksen aikana.

– Suurin ongelmani oli aluksi, että miten saan heidät pois tietokoneelta, kun he haluaisivat harjoitella kybertaitojaan jopa ilta isin vapaa-ajallaan .

Vastaus ongelmaan löytyi urheilusta. Kybervarusmiehet harjoittelevat eri liikuntamuotoja 6–8 tuntia viikossa joogasta nyrkkeilyyn.

– Kybervarusmiehet ilmoittivat itse huolensa fyysisestä kunnostaan heti koulutuksen alussa. Tähän kurssinjohtaja vastasi hienosti, sanoo Arajuuri.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Everstiluutnantti Arajuuri odottaa, että kybervarusmiehillä olisi korkeaa käytettävyyttä reservissä.

– Toivommekin, että jatkossa hakijoita olisi vieläkin enemmän, jotta saisimme edelleen valita parhaimmat päältä. Voidaan puhua erikoismiehistä ja -naisista sanan varsinaisessa merkityksessä, sillä he tulevat korkeakoulutasoiseen koulutukseen jo valmiiksi valtavalla tietotaidolla varustettuina, sanoo Arajuuri.

Onko Ukrainan sotaa huomioitu koulutuksessa? Jos, niin miten?

– Tietoturvan vuoksi koulutuksessa ei voi ammentaa kaikkea saatavilla olevaa tietoa, vaikka se olisi mahdollista. Tiettyjä havaintoja Ukrainasta voidaan kuitenkin käyttää pohjana harjoitustehtävissä, sanoo Arajuuri.

