Riihimäen asemanseudun suunnitelmista muokataan uusi versio – Esitellyistä vaihtoehdoista kootaan parhaat palat

Yksikään Riihimäen asemanseudun kolmesta yleissuunnitelmaluonnoksesta ei etene sellaisenaan päätöksentekoon, vaan vaihtoehdoista muokataan uusi versio, josta tulee jonkinlainen yhdistelmä aiemmin esitetyistä.

– Kyllä aiemmin esiteltyjä luonnoksia sekoitetaan aika lailla ja niistä poimitaan hyväksi koettuja asioita, kertoo Riihimäen kaavoituspäällikkö Anniina Korkeamäki .

Tähti-, Rata- ja Väylä-nimisiä luonnosvaihtoja on matkan varrella esitelty kiitettävän aktiivisesti osallistuneelle yleisölle ja niistä on kerätty palautetta myös sidosryhmiltä, virkamiehiltä ja luottamushenkilöiltä.

Kevyen liikenteen väylille kannatusta

Korkeamäen mukaan jokaisessa luonnosvaihtoehdossa oli omat vahvuutensa.

– Esimerkiksi uudet kevyen liikenteen yhteydet radan yli tai ali olivat sellaisia, ettei kukaan oikeastaan ollut niistä eri mieltä. Eniten puolestaan ihastutti Väylä-vaihtoehdossa esitetty Jokikylän suunnitelma, jossa Vantaanjoki laajenisi lammeksi ja kulkisi uuden asuinalueen halki, hän mainitsee.

Vaikka yleissuunnitelma ei suoraan koske Peltosaaren koulun tulevaisuutta, moni kuitenkin näki hyvänä koulun ja päiväkodin sijoittamisen radan itäpuolelle, lähelle rataa esitettyyn monitoimitaloon, jossa olisi tilaa myös muille palveluille ja harrastustoiminnalle.

Toisaalta koulun nykyistä sijaintia pidettiin joissakin palautteissa lapsien kannalta turvallisempana vaihtoehtona.

– Huolta herättivät myös aseman saattoliikenne ja liityntäpysäköinti, joita ei luonnoksissa ole vielä kovin tarkasti määritelty.

Suuntaviivat tuleviksi vuosikymmeniksi

Yleissuunnitelman on tarkoitus ohjata kaavoitusta ja kaupunkiympäristön kehittämistä asemanseudulla tulevina vuosikymmeninä.

– Todennäköisesti ensimmäisenä toteutumaan lähtevä alue on Patastenmäen sillan, radan ja Vantaanjoen ympäröimä Jokikylän alue, joka on kokonaan kaupungin omistuksessa. Sinne voidaan lähteä tekemään tarkempia viitesuunnitelmia ja ehkä joitakin asemakaavan muutosehdotuksiakin jo ensi vuoden aikana. Sinne on visiovaiheessa mietitty suhteellisen pienipiirteistä, kerrostalo- ja pienasumisen parhaita piirteitä yhdistelevää villa-tyyppistä asutusta, Korkeamäki kertoo.

Riihimäen asemanseudun yleissuunnitelma on tarkoitus saattaa kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi joulukuussa. HäSa

