Riihimäen kaupunginhallitus tyrmäsi aloitteen Peltosaaren lasten ilmaisaterioista - Valtuustoaloite väitti lasten etsineen ruokaa jopa roskiksista

Riihimäen kaupunginhallitus ei lämmennyt kristillisten valtuustoaloitteelle kesäruokailun järjestämisestä Peltosaaren kaupunginosan lapsille.

Kristillisten valtuustoryhmän jättämän aloitteen mukaan sen valtuutetut olivat saaneet viestiä siitä, että kouluikäisiä lapsia olisi tavattu etsimästä ruokaa roska-astioista Peltosaaressa kesällä 2019.

Peltosaari on Riihimäen aseman lähellä sijaitseva kaupunginosa, jossa on lähes 3000 asukasta. Alueella on korkea työttömyysaste.

Jäteastioista ruokaa etsivistä lapsista ei varmaa tietoa

Riihimäen sosiaali- ja terveysjohtaja Jouni Sakomaa kertoi viime syyskuussa Hämeen Sanomille, että ruokaa jäteastioista etsivistä lapsista ei ollut tullut kaupungille sen enempää virallista kuin epävirallistakaan tietoa.

Myöskään aloitteen ensimmäisenä allekirjoittanut KD:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Hannele Saari ei ollut itse nähnyt roskisten tonkimista.

Kouluruokailu ei ole mahdollista kesällä

Aloitteessa vaadittiin ruokailun järjestämistä Peltosaaressa kesäaikana, jolloin kouluruokailu ei ole mahdollista. Ehdotuksen mukaan ruoka voisi tulla joko kaupungin ruokapalveluista vastaavalta Palmialta tai kauppojen ylijäämäruokana.

Aloitetta viime joulukuussa käsitelleen sivistys- ja hyvinvointilautakunnan mukaan Peltosaaressa järjestetään jo sekä maksutonta että maksullista kesätoimintaa. Maksulliseen toimintaan kuuluvat myös aamupala, lounas ja välipala.

Palmialta kaupunki ei voi saada ylijäämäruokaa maksutta eikä kaupungin keittiö Kontiossa voi sopimussyistä ottaa vastaan ylijäämäruokaa. Kontiolta ei myöskään jää päivittäin ruokaa yli.

Ratkaisua kesätoiminnasta ja maksuttomasta aterioinnista ei tasa-arvosyistä voitaisi tehdä vain yhtä kaupunginosaa koskevaksi.

Vastauksessa ei otettu suoraan kantaa aloitteen väitteeseen jätteitä syövistä peltosaarelaislapsista.