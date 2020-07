Riihimäen kirjastosta voi jatkossa lainata liikuntavälineitä – Toiveita uusista liikuntavälineistä otetaan vastaan

Liikuntavälineet on hankittu kuntalaisille suunnatun kyselyn perusteella.

Riihimäen kirjastosta saa jatkossa lainata liikuntavälineitä. Riihimäen kaupunginkirjastossa sijaitsevasta liikuntavälinelainaamosta voi lainata liikuntavälineitä 10.8.2020 alkaen kirjastokortilla kirjaston palveluaikoina.

Liikuntavälinelainaamosta löytyy jatkossa esimerkiksi frisbeegolfkiekkoja, keppihevosia, jonglöörausvälineitä, sulkapallomailoja sekä liikunnallisia lautapelejä.

Liikuntavälinelainaamo on toteutettu Riihimäen kaupungin liikunta- ja hyvinvointikeskuksen sekä Riihimäen kaupunginkirjaston yhteistyönä. Syksyllä 2019 riihimäkeläisillä on ollut mahdollisuus vastata kyselyyn, jossa on voinut toivoa liikuntavälineitä lainaamoon.

Liikkuva Riihimäki -hankkeen projektikoordinaattorin Jenna Haraisen mukaan lainaamoon on tulossa jo hankittujen välineiden lisäksi vielä ainakin kehonhuoltoon liittyvää välineistöä.

– Aika näyttää, mitä muita välineitä lainaamoon hankitaan. Toiveita liikuntavälineisiin liittyen otetaan mielellään edelleen vastaan kuntalaisilta, Harainen sanoo.

Rahoitettu veikkausvaroilla

Liikuntavälineet on hankittu liikunta- ja hyvinvointikeskuksen Liikkuva Riihimäki -hankkeelle myönnetyillä valtionavustuksilla, jotka ovat peräisin Veikkauksen voittovaroista.

Välineiden laina-aika on kaksi viikkoa ja myöhästymismaksu on kirjaston voimassaolevan maksuhinnaston mukainen.