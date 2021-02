Riihimäen nuorisopalveluiden työntekijällä koronavirustartunta

Riihimäen kaupungin nuorisopalveluiden työntekijällä on todettu koronavirustartunta. Tartuntatautilääkäri on asettanut sairastuneen karanteeniin. Riihimäen kaupunki tiedotti asiasta maanantaina illalla. Lisäksi tartuntatautilääkäri on varotoimena määrännyt kaksi muuta nuorisopalveluiden työntekijää karanteeniin mahdollisen altistumisen vuoksi 24. helmikuuta asti. Mahdollinen altistuminen on tapahtunut 9. helmikuuta. Tartunnalle altistuneiden vähäinen määrä johtuu osittain siitä, että maskisuosituksia on noudatettu nuorisopalveluissa. Nuorisopalveluita käyttävät nuoret…

