Riihimäen senioripuistoilu lopetettiin etuajassa koronatilanteen vuoksi

Riihimäen senioripuistoilut on lopetettu pari viikkoa etuajassa koronatilanteen vuoksi, tiedottaa Riihimäen kaupunki.Kaupungin mukaan ”päätös lopettamisesta syntyi monen tekijän summana vallitseva tilanne huomioon ottaen”. Senioripuistoilu aloitettiin kesäkuussa, kun kaikki ikäihmisten avoimet toiminnot olivat olleet covid-19-pandemian takia tauolla maaliskuusta lähtien. Kaupungin mukaan puistoilulla on tavoitettu keskimäärin 150 senioria viikoittain, ja osallistujamäärä on syksyn mittaan kasvanut.Syksyn senioripuistoilua olivat…