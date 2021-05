Riihimäen Uramolla koronavirukselle altistuneiden määrä kasvoi - Kaikkiaan 68 lasta karanteeniin

Kaikki Riihimäen Uramon päiväkodissa koronavirukselle altistuneiden lasten huoltajat on tavoitettu soittamalla. Riihimäen kaupunki tiedottaa, että perheiden yhteystiedot on toimitettu koronatartuntajäljittäjille, ja he ottavat perheisiin yhteyttä viimeistään viikonlopun aikana. Uramon seitsemästä esikoulu- ja päiväkotiryhmistä kahta kehotettiin perjantaina jäämään ennakoivana varotoimena kotiin perjantaiksi kahden positiivisen koronavirustartunnan vuoksi. Kehotus koski 21 varhaiskasvatuksessa ja 21 esiopetuksessa olevaa lasta. Nyt…