Riihimäen uusi hallintojohtaja tulee Orimattilasta

Riihimäen kaupungin uudeksi hallintojohtajaksi on valittu hallintotieteiden maisteri Petri Hirvonen. Hirvonen toimii tällä hetkellä Orimattilan kaupungin hallintojohtajana. Kaupunginhallitus teki valinnan kokouksessaan 22.12.21. Hallintojohtajan virkaan tuli määräaikaan mennessä 25 hakemusta. Virka on Riihimäen kaupungilla uusi. Viran kelpoisuusehtona oli ylempi korkeakoulututkinto. Hallintojohtajan hakuaika oli 2.–30.11.21. Uuden hallintojohtajan on tarkoitus aloittaa virassa helmikuun alussa....

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja