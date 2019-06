Riihimäen vankilan kohtalo vaakalaudalla, Hämeenlinnan vankilan tulevaisuus on nyt taattu

Rikosseuraamuslaitos (Rise) haluaa keskittää vankilatoiminnot suuriin kaupunkeihin. Suunnitelmassa nykyinen 26 vankilan verkosto supistuisi 23 vankilaan vuoteen 2035 mennessä.

Hämeenlinna on mukana kahdeksan kaupungin suunnitellulla sijaintilistalla, mutta perinteinen vankilakaupunki Riihimäki ei.

Uuden hallitusohjelman mukaan vankilaverkoston kehittämistyö ei voi johtaa toimipisteiden sulkemiseen tällä hallituskaudella.

Riihimäen vankilan johtaja Pasi Oksa valottaa, että Riihimäen osalta suunnitelmat perustuvat siihen, että Riihimäen vankilan elinkaaren on laskettu loppuvan vuoden 2035 tienoilla.

– Mitään päätöksiä lakkauttamisista ei vielä ole tehty, Oksa sanoo.

Vankila on peruskorjattu vuonna 2004. Mikäli vankilan toimintaa päätetään jatkaa, uusi peruskorjaus vaadittaisiin 2030-luvulla.

– Kyse on normaalista elinkaariajattelusta. On tehtävä päätös, upotetaanko tähän uuden vankilan hintainen määrä rahaa vai tehdäänkö johonkin uusi vankila, Oksa kertoo.

Hämeenlinnan vankilan johtaja Tuomo Kärjenmäki on tyytyväinen keskittämissuunnitelmiin.

– Hienoa tässä on, että Hämeenlinnan vankilan tulevaisuus on nyt taattu. Me saamme asianmukaiset ja modernit tilat ja saamme turvattua työpaikat Hämeenlinnan seudulla.

Kärjenmäki uskoo Risen suunnitelmien osasyynä olevan se, että isommat yksiköt on helpompi miehittää ja tehokkuus on niissä parempi.

Uudistuksessa vankiloiden keskittämisen lisäksi avovankien osuutta kasvatettaisiin huomattavasti nykyisestä.

Hämeenlinnassa on nykyään toiminnassa kaksi avolaitosta, Vanajan vankilan Vanajan ja Ojoisten osastot.

Vanajan vankilan johtaja Kaisa Tammi-Moilanen pelkää avolaitosten koon kasvattamiseen liittyvän merkittäviä turvallisuusriskejä.

– Avolaitosten toiminta on tähän mennessä perustunut siihen, että vangit tunnetaan. Se, että Rikosseuraamuslaitoksen palveluita olisi vain kahdeksalla paikkakunnalla on kestämätön ajatus. Tarvittaisiin aivan valtavan kokoisia yksiköitä.

Tammi-Moilanen muistuttaa, että avolaitoksissa tulee myös olla riittävästi tukea päihdeongelmaisille vangeille.

– Päihdeongelmaan arki avovankiloissa yleensä kaatuu. HäSa