Vanki sytytti tulipalon kahdessa sellissä Riihimäen vankilassa

Pelastuslaitos sammutti tiistaina noin kello 12 Riihimäen vankilan sellissä sytytetyn palon.

Vankilan johtaja Pasi Oksan mukaan todennäköisesti yksin toiminut vanki sytytti kahteen selliin paperikasan palamaan. STT:n tavoittaman Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin Mika Koukun mukaan vanki oli sytyttänyt petivaatteet palamaan.

Vartijat evakuoivat osaston vangit kerrosta alemmas, ja sammuttivat palon onnistuneesti. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi tarkistaa ja tuulettaa tilat.

Oksa kertoo, että paloista tuli sisälle savua ja patjankulma kärventyi, mutta henkilövahingoilta ja suuremmilta aineellisilta vahingoilta vältyttiin. Palo sammutettiin nopeasti ja sen jälkeen tilat tuuletettiin savusta.

Vastaavia tapauksia, joissa vanki sytyttää palon sellissä, tapahtuu Oksan mukaan noin parin vuoden välein. Vakavia vahinkoja paloista ei oksan mukaan ole tullut, ja selleissä on myös hyvät paloeristykset.

– Yleensä palojen sytyttäminen on avunhuuto, jonka taustalla ovat henkiset ongelmat. Vankilassa on päivystävä poliklinikka, lääkäri ja psykologista sekä psykiatrista hoitoa. Vangeille on tarjolla apua, kun sitä tarvitaan, Oksa kertoo.

Vuonna 2005 paloja sytytettiin enemmän vankilakapinan yhteydessä. Silloin kymmenkunta vankia rikkoi sellien sisuksia ja aiheuttivat kymmenien tuhansien eurojen vahingot.

Oksa kertoi Iltalehdelle vuonna 2018, että nykyään Riihimäen vankila on yksi Suomen rauhallisimmista.

Suljetussa laitoksessa on 223 vankipaikkaa ja vankilassa työskentelee noin 150 henkilöä. HäSa

Täydennetty STT:n tiedoilla ja pelastuslaitoksen osuudella 13.8. klo 13.26.