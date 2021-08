Riihimäen vankilassa koronatartunta – Vankien keskinäisiä kontakteja vähennetään merkittävästi

Riihimäen vankilassa on todettu koronatartunta. Tartunta todettiin henkilöstön jäsenellä. Tartuntaan liittyy altistumisia, ja yksi jatkotartunta on jo todettu. Lisäksi vankeja ja henkilökuntaa on asetettu karanteeniin. Tartunnasta johtuen vankilan toimintoja keskeytetään ja poistumisluparajoituksia jatketaan 20. elokuuta asti. Vankilan toimintojen keskeytys on tarpeen laitosturvallisuuden ja terveysturvallisuuden takaamiseksi, kerrotaan rikosseuraamuslaitoksen tiedotteessa. Vankien keskinäisiä kontakteja vähennetään merkittävästi, kunnes…