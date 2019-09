Riihimäkeläisen katoamisilmoitus leviää somessa – Poliisi muistuttaa yksityisyydestä: “Syytä harkita”

Riihimäen ja Hämeenlinnan seudun asukkaille suunnatuissa, tuhansia jäseniä sisältävissä Facebook-ryhmissä levisi maanantaina katoamisilmoitus riihimäkeläismiehestä.

Kuvan kanssa julkaistussa ilmoituksessa kerrottiin noin 30-vuotiaan miehen nimi ja asuinpaikka sekä hänen terveystietojaan.

Hämeen poliisi vahvisti maanantaina iltapäivällä, että omainen on tehnyt henkilöstä katoamisilmoituksen.

Rikoskomisario Lalli Jylhä Hämeen poliisista kuitenkin huomauttaa, että katoamisilmoituksen jakaminen voi rikkoa kadonneen henkilön yksityisyyden suojaa.

– Kukaan ei voi tietää, haluaako kyseinen henkilö, että hänen yksityisasioitaan kerrotaan avoimesti sosiaalisessa mediassa. Tällaisen ilmoitusten jakamiseen hyvässäkin tarkoituksessa tulisi suhtautua hyvin harkitsevaisesti. Kyseessä on täysi-ikäinen henkilö, joka on voinut kadota omasta tahdostaan tai ei vain halua olla läheisiinsä yhteydessä. Hänellä on siihen oikeus, Jylhä sanoo.

– Ilmoituksen jakaja voi syyllistyä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen.

Teosta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Facebookissa kiertävän kuvaviestin mukaan mies katosi viime perjantaina. Jylhän mukaan poliisi on kirjannut katoamisilmoituksen, mutta miestä ei toistaiseksi etsitä aktiivisesti.

– Pyydämme henkilöä olemaan itse yhteydessä läheisiinsä tai poliisiin. Tällä hetkellä ei ole syytä epäillä rikosta.

Lalli Jylhä kertoo, että työnsä puolesta sosiaalisessa mediassa toimivat poliisit pyrkivät valistamaan vastaavanlaisten ilmoitusten jakamisen ongelmallisuudesta.

– Julkaisuja on somessa niin valtavasti, ettei kaikkeen voi millään puuttua. Muiden ihmisten yksityisasioiden jakamisen somessa voi rinnastaa siihen, että joku menisi levittämään toisen asioista kertovia julisteita ja torille huutamaan megafoniin. HäSa