Riihimäkeläisessä hoivakodissa todettiin koronatartunta – Yli parikymmentä altistunut

Riihimäellä Attendon hoivakoti Joosepin yhdellä asiakkaalla on todettu koronavirusinfektio. Riihimäen terveyskeskuksen kuntayhtymän mukaan jäljitystyö on kesken. Tähän mennessä altistuneita on 15 asukasta ja 6 henkilökunnasta. Hoivakodin kaikille asukkaille ja henkilökunnalle tehdään koronatestit. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Aamuposti. Lue myös: Astra Zenecan rokotetta odotetaan Kanta-Hämeeseen ensi tai seuraavalla viikolla (4.2.2021)…

