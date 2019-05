Riihimäkeläistaustaisesta Kalle Ropposesta Kansallisteatterin valo-, ääni- ja video-osaston päällikkö

Riihimäeltä kotoisin oleva Kalle Ropponen on nimitetty Kansallisteatterin uudeksi valo-, ääni- ja video-osaston päälliköksi. Hän aloittaa tehtävässään vuoden päästä huhtikuussa.

Kalle Ropponen on pitkän linjan teatterintekijä ja valosuunnittelija, joka on työskennellyt laajalti kotimaisissa teattereissa. Kansallisteatterin mukaan Ropposen töiden pääpaino on ollut uudessa kotimaisessa draamassa, mutta suunnittelutöiden listalta löytyy teoksia nykytanssista musikaaleihin. Ropposen valosuunnittelutöitä Kansallisteatterissa ovat olleet muiden muassa Koiramäen Suomen historia (2019), Kissani Jugoslavia (2018), Lemminkäinen (2018) ja Canth (2016). Ropponen on tuttu myös teatterin lavoilta.

Hämeen Sanomat haastatteli Ropposta vuonna 2004, jolloin Ropponen valmistui Teatterikorkeakoulun valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmasta.