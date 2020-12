Riihimäki muuttaa lupahakemuksia sähköiseksi

Vuoden 2021 alusta lähtien yleisten alueiden luvat, sijoitus- ja katulupahakemukset siirtyvät Riihimäellä sähköisen lupakäytännön piiriin. Tähän asti kyseisiä lupia on haettu sähköpostitse lähetettävillä lomakkeilla. – Etuna sähköisessä asioinnissa on, että kaikki tarpeelliset tiedot ovat helposti löydettävissä järjestelmästä. Mikäli käsittelijä vaihtuu tai käsittelijöitä on useampia, kaikki hakemuksen vaiheet löytyvät palvelusta, aluevastaava Mika Arminen kertoo tiedotteessa. Kuntalaisten…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin 1 eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.