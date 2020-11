Riihimäki peruu ylioppilasjuhlat ja sulkee urheilupaikat sekä kirjaston lukusalin

Riihimäen kaupunki ilmoitti maanantaina peruvansa tämän viikon perjantaille suunnitellut Riihimäen lukion ylioppilasjuhlat uusien koronarajoitusten takia. Lukio selvittää, voidaanko juhlat järjestää myöhemmin. Kanta-Hämeen alueella taudin ilmaantuvuus on kaksinkertaistunut kahdessa viikossa ja Riihimäellä epidemiatilanne on muuta maakuntaa vakavampi. Riihimäen kaupunki antoi maanantaina maskisuosituksen perusopetuksen 6.-9. luokkien oppilaille. Myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle on annettu maski- tai visiirisuositus….

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin 1 eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.