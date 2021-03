Riihimäki ryhtyy jahtaamaan kaupungin villikaneja – "Kaninaaras voi saada vuosittain 3–5 poikuetta, joissa jokaisessa voi olla 3–12 poikasta"

Riihimäen kaupunki kertoo laajentavansa vieraslajien torjuntaa. Kaupunki on aloittanut torjuntatoimet myös villikaneja ja rottia vastaan. Riihimäellä on ilmoitettu villikanihavaintoja, ja kartoituksessa on havaittu muutamia villikanien elinalueita. – Kaninaaras voi saada vuosittain 3–5 poikuetta, joissa jokaisessa voi olla 3–12 poikasta. Villikanit lisääntyvät nopeasti ja ovatkin aiheuttaneet mittavia tuhoja esimerkiksi Helsingissä”, vieraslajikoordinaattori Eerika Pesonen kertoo tiedotteessa. Villikanijahdissa…