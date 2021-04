Riihimäki sallii taas vierailut asumisyksiköissä - Parantunut koronatilanne mahdollisti ovien avaamisen

Riihimäen kaupungin sosiaalipalvelut lieventävät koronarajoituksiaan ja ulkopuolisten vierailut ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä sallitaan taas.Koronatartuntojen määrän lasku on mahdollistanut ovien avaamisen vierailijoille, joiden on noudatettava heille laadittuja turvallisen vierailun ohjeita.Tapaamisten tärkeimpänä ehtona on, että asukas ja vierailijat ovat terveitä eikä kenelläkään heistä ole mitään infektioiden oireita. Vierailut pyritään järjestämään niin, että vierailija liikkuu yhteisissä tiloissa mahdollisimman vähän.Toimintakeskus…