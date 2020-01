Vantaajoen tulvat ovat jokavuotinen riesa – Nyt Riihimäki taistelee tulvariskiä vastaan siltaremonteilla

Riihimäki uusii yhteensä neljä Vantaanjoen siltarumpua tulvariskin takia. Ensimmäisenä on vuorossa Teollisuuskadun silta.

Vantaanjoen tulviminen on ollut lähes jokavuotinen ongelma Riihimäellä, ja siksi kaupunki uudistaa tänä ja lähivuosina kaikkiaan neljä siltarumpua.

– Tavoitteena on uusia yksi siltarumpu per vuosi, ja tarkoitus on aloittaa Teollisuuskadun siltarumpuremontilla tulevana kesänä. Riihimäen kaupungininsinööri Toni Haapakoski kertoo.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi loppuvuodesta luvan neljän siltarummun uusimiselle ja vesialueen ruoppaukselle. Lupa tulee lainvoimaiseksi tämän kuun loppupuolella.

Elyltä odotetaan avustusta

Riihimäen kaupunki on varannut budjettiinsa 400 000 euroa ensimmäisen kohteen uudistamiseen. Remontti tulee maksamaan arviolta 800 000 euroa.

– Haemme elyltä avustusta, joka on maksimissaan 50 prosenttia kokonaiskustannuksista. Toivomme elyltä siis 400 000 euron avustusta.

Siltarumpujen uusiminen sisältää monenlaisia vesistötöitä: vedenalaisten kaapeleiden ja johtojen siirtoja, kaivamista ja ruoppausta, vanhojen rumpusiltojen purkua ja uusien putkisiltojen rakentamista. Rakentamistyö tehdään kaukalossa.

Lisäksi siltapaikoille on tehtävä kiertotiejärjestelyjä.

Työt alkuun, kun maa on sula

Teollisuuskadun siltarumpuremontin kilpailutus tehdään nyt kevään aikana, ja käytännön työhön on tavoitteena päästä heti kun maa on tarpeeksi sula.

– Remontin on lupaehtojen mukaan valmistuttava ennen syksyä, sillä syksyllä ei saa aiheuttaa veden samentumista, Haapakoski sanoo.

Perusperiaatteena on, että nykyiset kaksiputkiset sillat uudistetaan sellaisiksi, että vesi virtaa yhden putken läpi. Tällaisten yksiputkisten siltojen kapasiteetti on suurempi, mikä pienentää tulvariskiä.

– Putkeen tulee lisää syvyyttä ja leveyttä, ja muotoilukin on erilainen, ja siten saadaan vetävyyttä ja toimivuutta lisää. Putkesta voi tulla myös nykyistä pidempi.

Haapakosken tiedossa ei ole, miksi sillat alun perin on rakennettu kaksirumpuisiksi.

– Todennäköisesti se on ollut kustannuskysymys.

Kaksirumpuiset sillat olisivat edelleen teknisesti kunnossa, mutta uusiminen tarvitaan nimenomaan kapasiteetin lisäämiseksi.

Vasta joulun alla vuoden ennätyskorkeus

Viime vuosi oli Riihimäellä suhteellisen rauhallinen tulvavuosi. Vantaanjoen viime vuoden ennätyskorkeus Peltosaaressa mitattiin yllättäen vasta vähän ennen joulua. Kellareihin vedet eivät kuitenkaan kuluneen vuoden aikana nousseet.

Teollisuuskadun silta on selvästi kaupungin keskustan eteläpuolella. Seuraava kunnostuskohde on Kulmalan puistokadun silta ja sitä seuraava Eteläisen asemakadun silta. Viimeiseksi jää Väinö Sinisalon kadun siltarummun kunnostus pääradan itäpuolella.

– Iso siltarumpuremontti tehtiin jo viime vuonna, kun rautatien silta uusittiin. Tuo silta sijaitsee Eteläisen asemakadun ja Kulmalan puistokadun siltojen välissä. Remontin toteutti Väylävirasto, ja kaupunki oli siinä mukana, Haapakoski selvittää. HäSa