Haku vasta päättyi: Riihimäki valitsi jo, ketkä seitsemän pääsevät haastatteluun kaupunginjohtajan virkaan

Riihimäen kaupunki on valinnut seitsemän kaupunginjohtajan viran hakijaa haastatteluihin. Valinnan on tehnyt kaupunginjohtajan valintaa valmisteleva työryhmä. Haastatteluihin on valittu hallintotieteiden tohtori Mikko Komulainen, oikeustieteen maisteri Toni Leppänen, yhteiskuntatieteiden maisteri Jere Penttilä, hallintotieteiden maisteri Olli Riikonen, oikeustieteen maisteri Riku Rönnholm, filosofian maisteri Juha Valkama ja diplomi-insinööri Mika Herpiö. Avoimena olevaa virkaa haki yhteensä 18 henkilöä. Riihimäen…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu: Kaikki verkkosisällöt

Näköislehden ja liitteet

Sovelluksen Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.