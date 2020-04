Riihimäki valmistelee ruokapakettien jakoa koululaisille – Vanhempia pyydetään ilmoittamaan tarpeesta

Riihimäen kaupunki valmistelee ruokapakettien jakoa esiopetusikäisille ja perusopetuksen oppilaille, jotka ovat etäopetuksessa koronavirusepidemian vuoksi.

Ruokapaketit on tarkoitettu taloudellisesti vaikeassa tilanteessa oleville riihimäkeläisperheille. Perhe voi saada viidelle päivälle suunnitellun paketin kerran viikossa. Jokainen perhe harkitsee itse oman tarpeensa ruokapaketeille.

Mikäli riihimäkeläiset huoltajat haluavat vastaanottaa ensimmäisen ruokapaketin tai -paketteja, kaupunki toivoo heidän vastaavan kyselyyn maanantaihin 6.4. mennessä. Tarvetta kysytään jokaisella viikolla erikseen hävikin minimoimiseksi.

Sivistysjohtaja Esa Santakallion mukaan paketti sisältää esimerkiksi valmisruokia, jotka lapsen on helppo lämmittää myös itse. Lisäksi paketin on suunniteltu sisältävän maidon, leivän, levitteen ja kasviksia tai hedelmiä.

– Valitettavasti erityisruokavalioita voidaan huomioida ruokapaketeissa vain rajallisesti, Santakallio sanoo tiedotteessa.

Jakaminen alkaisi pääsiäisen jälkeisellä viikolla. Ensimmäiseksi jakopäiväksi on suunniteltu joko keskiviikkoa 15. huhtikuuta tai perjantaita 17. huhtikuuta.

Kaupungin alustavan suunnitelman mukaan huoltajilla on mahdollista hakea ruokapaketti nimeä vastaan oppilaan lähikoululta, jos se on avoinna. Mikäli oppilaan tavanomainen lähikoulu on kiinni tai huoltajalla lapsia useammassa koulussa, ruokapaketin noutopaikka sovitaan erikseen.

Kaupunki tiedottaa jakelun käynnistymisestä ja muista käytännön järjestelyistä tarkemmin ensi viikolla kaupungin verkkosivuilla ja Helmessä. HäSa

