Riisipuuro tuo joulun tunnelman – Monen suomalaisen jouluperinne jo lapsuudesta saakka

Höyryävän kuuma riisipuuro tuo joulun tunnelman moneen kotiin. Paras riisipuuro valmistuu yrittäjä Leena Kylämarkulan mielestä puuroriisistä ja maidosta.

– Juuri keitetty lautasellinen riisipuuroa vie kielen mennessään. Sen voi maustaa kanelilla ja sokerilla ja tarjota lisukkeeksi rusinaluumusoppaa tai luumukiisseliä, Kylämarkula toteaa.

Kylämarkula työskentelee miehensä Mikko Kylämarkulan kanssa yrittäjänä Humppilassa Urpolan Kartanossa, jonka Viikinkisaunan vieraille hän keittää erityisesti joulun aikaan usein puuroa.

– Keitän myös uunipuuroa, ohraryynipuuroa, tattaripuuroa ja kaurapuuroa, mutta perinteinen kattilassa haudutettu riisipuuro on useimpien vieraiden suosikki, Leena Kylämarkula sanoo.

Kylämarkulan mukaan riisipuuro ei pala pohjaan, kun sen keittää vesihauteessa ja vettä on riittävä määrä. Puuronkeittäjän ei myöskään kannata lähteä pitkäksi aikaa touhuilemaan omiaan ja jättää puuroa hellalle yksinään, vaan sitä pitää sekoitella aika ajoin.

– Kaadan haudekattilaan noin kolme ja puoli litraa täysmaitoa ja lisään kuusi desilitraa puuroriisiä. Kattilaa ei kannata täyttää piripintaan, sillä puuro turpoaa keitettäessä. On myös hyvä jättää sekoitusvaraa. Tällaisesta kattilallisesta riittää puuroa noin 10–15 henkilölle riippuen siitä kuinka kova puuronnälkä syöjillä on. Jos puuron kaverina on soppaa, niin yleensä puuroa riittää silloin isommallekin porukalle.

Kylämarkula keittää riisipuuron tavallisen hellan levyllä, joka saa aluksi olla täydellä teholla. Kun vesi alkaa kiehua ja maito kuumenee, riisiä aletaan sekoitella.

– Puuro saa kiehua hiljalleen miedolla lämmöllä ja sitä kannattaa hämmentää välillä, kunnes puuro on kypsää. Suolaa voi lisätä oman maun mukaan, mutta itse laitan sitä useamman teelusikallisen. Suolan kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä kun sen on kerran lisännyt sitä ei saa enää pois.

Kylämarkula toteaa, että puuron voi antaa hautua hellalla hiljalleen ja välillä sekoitellen noin puolitoista tuntia. Jos puurosta on tulossa omaan makuun liian paksua, joukkoon voi lisätä maitoa tai kermaa.

– Puuro kypsyy vielä hellalta pois ottamisen jälkeenkin. Osa ruokailijoista pitää hiukan juoksevasta puurosta ja osa taas paksusta ja kiinteästä. Olen itse kiinteän puuron ystävä, mutta tinttupuurosta en kuitenkaan pidä. En yleensä laita puuroon mantelia, mutta jouluaaton puuroon se kuuluu, Kylämarkula naurahtaa.

Kylämarkulan mukaan joulun paras herkkuhetki on, kun juuri valmistuneen ja vielä höyryävän riisipuuron voi tarjoilla joulupöydässä heti.

Puuron voi viedä myös jäähtymään viileään ja nauttia myöhemmin. Puuro säilyy jääkaapissa tai ulkorappusilla pari kolme päivää eli koko joulunpyhien ajan.

– Riisipuuron nauttiminen on monelle suomalaiselle tärkeä jouluperinne, joka juontaa juurensa jo lapsuudesta saakka, Kylämarkula sanoo.