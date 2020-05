Riittääkö Evon tiedekansallispuistosta työtä tuhannelle? Ympäristöneuvos: Kansallispuistoja perustetaan luonnonsuojelua varten

Esitys Evon tiedekansallispuistosta on annettu ympäristöministeriölle. Tiedekansallispuiston ympärille kaavaillut innovaatiot loisivat työryhmän mukaan uusia liiketoimintoja, mutta työllistämisvaikutus edellyttää suurta kävijämäärää.

Evolle kaavailtavan tiedekansallispuiston työllistämisarviot edellyttäisivät suurta kävijämäärän kasvua.

Tiedekansallispuisto -hankkeen työryhmän mukaan tiedekansallispuisto työllistäisi jopa tuhat henkeä, jos kävijöitä riittää. Työryhmä puhuu jopa 500 000 vuosittaisesta kävijämäärästä. Vertailun vuoksi esimerkiksi Nuuksion kansallispuistossa vieraili viime vuonna noin 350 000 retkeilijää.

Kansallispuistoverkoston kehittämisestä vastaava ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flanderin mukaan vaaditaan paljon järjestelyjä, jos näin suuri matkailijamäärä ”ryntää Evon suuntaan”.

– Miten kävijämäärään pystytään varautumaan, ja kuinka paljon niin sanottua suojaavaa infraa pystytään tekemään, Flander pohtii.

Työryhmän mukaan realistiset laskelmat

Tiedekansallispuisto-hankkeen työryhmän jäsen, ekonomi Pepe Forsberg pitää työllisyyslaskelmia realistisina.

Yhdeksi suurimmista työllistäjäksi hän mainitsee Hämeenlinnan alueen luontoyrittäjien Outdoor World -hankkeen. Tavoitteena on mahdollistaa 25 uudelle, keskimäärin neljän työntekijän yritykselle, liiketoimintaedellytykset tiedekansallispuistokonseptissa.

– Sen lisäksi tulee muun muassa puiston ennallistamistoimia. Tutkijoita työllistyy ja majoituspalvelut työllistävät Hämeenlinnan alueella, hän luettelee.

Forsbergin mukaan tiedekansallispuiston ympärillä on uusia osa-alueita, joihin voi rakentaa erilaisia liiketoimintoja ja erilaisia mobiilisovelluksia.

Sovelluksella on esimerkiksi mahdollista ostaa alueelle luontobussikuljetus, maksaa ostoksia kansallispuiston palveluissa, seurata livekamerakuvaa majavan pesästä, tai osallistua tutkijaesittelyihin.

Alueelle mahtuu kävijöitä

Esitys Evon tiedekansallispuistosta on annettu ympäristöministeriölle. Työryhmä ehdottaa suojelualueeksi noin 6200 hehtaarin valtion omistuksessa olevaa aluetta, jota voidaan mahdollisuuksien mukaan laajentaa.

Noin 500 000 vuosittainen kävijämäärä sopii Forsbergin mukaan alueelle hyvin. Kävijät jaetaan puistossa eri alueille niin, etteivät kaikki ole samalla alueella yhtä aikaa.

– Se ei noin isolle alueelle ole juuri mitään. Luontoa ei haluta kuormittaa.

Flander on kuullut tiedekansallispuistohankkeesta, mutta hänellä ei ole vielä käsitystä siitä, mitä tiedekansallispuistokonsepti pitää sisällään.

– Kansallispuistot tukevat alueen taloutta ja matkailua, mutta ne eivät ole kansallispuistojen perimmäisiä lähtökohtia. Niitä perustetaan luonnonsuojelua varten ja kansallispuistoverkoston täydentämiseksi, joissa on tietenkin virkistysmahdollisuuksia.

Alunperin tiede ja tutkimus lähtökohtina

Flanderin mukaan alun perin tutkimus ja tiede olivat lähtökohtina kansallispuistojen perustamisessa, mutta ajattelutapa on pikkuhiljaa muuttunut enemmän luontomatkailun suuntaan.

– Samalla, kun on mahdollisuus kehittää matkailua, niin se voi myös olla uhka luonnolle. Meillä on isot ongelmat esimerkiksi Nuuksiossa, miten saadaan kuluminen estettyä. Näitä asioita joudumme tarkastelemaan ministeriöstä käsin.

Flander kuitenkin näkee, että Evolla on hyvät lähtökohdat kansallispuistoksi, sillä se on yksi Etelä-Suomen suurimpia metsämantereita. Valtion omistuksessa on suuri osa pinta-alasta.

– Jos kansallispuistoa suunnitellaan, on vielä neuvoteltava usean tahon kanssa, miten alue on rajattavissa. Siellä ei metsiä hakata ja metsästys on kielletty.

Forsbergin mukaan alueen sidosryhmille, kuten partiolaisille ja Hämeen ammattikorkeakoululle on jätetty ehdotuksessa omat turvasatamansa.

Kesäkuussa selvinnee pääseekö Evo jatkoon

Forsberg uskoo tiedekansallispuistoon sataprosenttisesti, mutta loppupeleissä kyseessä on ”poliittinen tahtotila.”

– Nyt toivotaan, etteivät poliittiset päättäjät lähde jostain käsittämättömästä syystä jarruttamaan sellaista, mikä on kaikille hyödyksi.

Flanderin mukaan ennen heinäkuun alkua pitäisi olla selvillä, mitkä ehdotetuista alueista otetaan tarkempaan tarkasteluun ja pääseekö Evo jatkoon. HäSa

