Rikollisjärjestö United Brotherhood on julistettu lakkautetuksi: "Katsotaan toimineen olennaisella tavalla vastoin lakia ja hyviä tapoja"

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on julistanut rikollisryhmä United Brotherhoodin (UB) lakkautetuksi. Oikeuden mukaan UB ja sen alaisuudessa toiminut Bad Union ovat järjestäytyneet vakavien rikosten tekemiseksi. Niiden toiminnassa on vuosien varrella tehty useita vakavia rikoksia, oikeus toteaa. Lisäksi ryhmien katsotaan toimineen olennaisella tavalla vastoin lakia ja hyviä tapoja. Lakkauttamista vaativat erikoissyyttäjä ja Poliisihallitus. UB:n johtaja on vastustanut lakkauttamista…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin 1 eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.