Poliisi: Tilaajajohtajana toimineen Markku Rimpelän toiminnasta käynnistetään esitutkinta

Hämeen poliisi käynnistää esitutkinnan, joka liittyy Hämeenlinnan Seminaarin koulun tilojen vuokraamiseen ja Nummikeskuksen suunnitteluun.

– Esitutkinta käynnistetään, mutta sitä ei ole vielä käynnistetty, kertoo Hämeen poliisin rikoskomisario Jari Uotila .

Hämeen Sanomien tiedossa on ainakin yksi yksityishenkilön poliisille tekemä tutkintapyyntö. Rikosilmoitus jätettiin sen jälkeen, kun Hämeen Sanomat oli julkaissut uutisia Seminaarin koulun tilojen vuokraamisesta ja Nummikeskuksen rakentamisesta. Uutisissa kerrottiin päätöksiä esitelleen silloisen Hämeenlinnan tilaajajohtajan Markku Rimpelän kaksoisroolista.

Hämeenlinnan kaupunki ei ole kertonut käynnistäneensä mitään selvitystä tapahtumista. Se on kuitenkin ilmoittanut pyytävänsä Kuntaliitolta selvityksen Seminaarin koulun vuokrasopimuksesta.

Poliisi ei välttämättä käynnistä esitutkintaa, vaikka sille on tehty tutkintapyyntö. Esitutkintalain mukaan esitutkinta on toimitettava, kun ”ilmoituksen perusteella tai muuten on syytä epäillä, että rikos on tapahtunut”.

Hämeenlinnan nykyinen strategiajohtaja Rimpelä valmisteli ja esitteli Seminaarin koulun tilojen vuokraamista Suomen yliopistokiinteistöiltä. Hänen yrityksellään Finnish Education Groupilla oli samaan aikaan liikesuhde Suomen yliopistokiinteistöjen kanssa. Rimpelä oli keskeinen virkamies ja esittelijä myös Nummikeskuksen rakentamisessa. Hänen yrityksensä teki töitä Nummikeskuksesta samaan aikaan, kun tiloja rakennettiin.

Rimpelä on kertonut Hämeen Sanomille kaikissa vaiheissa varmistaneensa, ettei ole esteellinen Seminaarin koulun asioissa. Hän on ilmoittanut, ettei Finnish Education Group ole saanut rahaa Nummikeskuksen konsultointityöstä.

Suomessa on viime vuosina selvitetty useiden johtavien virkamiesten kaksoisrooleja julkisissa hankinnoissa. HÄSA

