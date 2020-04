Rippikoulujen lähiopetus voi siirtyä – Ripariin kuuluu aina leiri tai intensiivijakso

Jos poikkeusolot jatkuvat kesällä 2020, rippikoulujen lähiopetusta siirretään myöhempään ajankohtaan.

Rippikouluun tulee siis sisältyä kaikissa vaihtoehdoissa leirimuotoinen tai päivärippikouluna toteutettava intensiivijakso poikkeusolojen jälkeen.

Etäopetusta käytetään tarvittaessa tukitoimena. Konfirmaatiomessua ei voi viettää etänä.

Piispainkokous päätti asiasta kokouksessaan keskiviikkona. Kokous pidettiin poikkeusolojen vuoksi erityisjärjestelyin etäyhteyksillä.

Piispainkokous merkitsi myös tiedoksi ohjeen Suuri Ihme – Rippikoulua etänä, jonka on työstänyt Kirkkohallitus. Se on on syntynyt koronaviruspandemiaan liittyvässä poikkeustilanteessa.

Vuonna 2017 vahvistettua rippikoulusuunnitelmaa soveltava ohje antaa muun muassa toteutusvaihtoehtoja etärippikoulun järjestämiseen ja vinkkejä turvata nuorten osallisuus, yhteisöllisyys ja rukouselämä myös uudenlaisessa tilanteessa.

