Ritaluoman palautettava konkurssipesälle ylipalkka ja omat nostot – Hovioikeus piti käräjien päätöksen valtaosin voimassa

Markku Ritaluoma on velvollinen palauttamaan osan palkastaan Sunny Car Centerin (SCC) konkurssipesälle. Turun hovioikeus piti valtaosin voimassa käräjäoikeuden päätöksen.

Ritaluoma joutuu palkkansa lisäksi korvaamaan maksuja, joita konkurssipesä piti hänen henkilökohtaisina menoinaan. Hovioikeus kuitenkin alensi korvauksia tilinostoista, ostoista ja puolestamaksuista noin 85 000 eurolla. Kaikkiaan Ritaluoma tuomittiin nyt palauttamaan yli 820 000 euroa tällaisia varoja ja kohtuuttoman korkeaa palkkaan korkoineen pesälle.

Ritaluoma joutuu myös maksamaan konkurssipesän oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa.

Oikeudenkäynti Ritaluoman palkankorotuksesta ja varojen käytöstä on erillinen oikeudenkäynti niin sanotusta SCC:n pääjutusta, jossa on kyse paljon suuremmista vahingonkorvauksista. Turun hovioikeus on velvoittanut Ritaluoman maksamaan noin 6,2 miljoonaa euroa korvausta ulkomaille lähetetyistä varoista.

Käräjäoikeus on tuominnut myös SCC:n hallituksen entisen jäsenen Iisakki Kiemungin osallistumaan Ritaluoman palkankorotuksen korvaamiseen. Kiemungin soviteltu korvaus on vajaa 47 000 euroa. Kiemunki on myös valittanut tästä käräjäoikeuden päätöksestä. Hovioikeus ei ole vielä käsitellyt Kiemungin osuutta. HÄSA

Lue myös: Käteen 20 000 euroa kuukaudessa, oliko liikaa? SCC:n Markku Ritaluoman palkkaa puidaan pian hovioikeudessa (28.1.2020)

Lue myös: Tietopaketti: 10 asiaa Sunny Car Centeristä

Päivitetty 15.5.2020 13.36: Korjattu lyöntivirhe ja lisätty tieto, että kyseinen oikeusratkaisu ei käsitellyt Kiemungin osuutta.