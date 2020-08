Rivitalon asukkaat evakuoitiin keskellä yötä Humppilassa, taloa pahasti vahingoittanut palo sai alkunsa varastosta

Humppilassa evakuoitiin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä viiden huoneiston rivitalo tulipalon vuoksi. Kaikki rivitalon asukkaat saatiin ulos rakennuksesta, eikä kukaan loukkaantunut tulipalossa.

Humppilan kunnan omistaman kiinteistön viidestä huoneistosta neljässä oli asukkaat ja yksi oli tyhjillään. Rivitalossa oli kaikkiaan noin kymmenkunta asukasta.

Tulipalo tuhosi rivitalon käyttökelvottomaksi, ja Humppilan kunta ryhtyi etsimään pikaisesti asukkaille uusia asuntoja.

– Kaikki asukkaat pääsivät yöllä sukulaistensa tai tuttaviensa luokse, ja kunta löysi kolmen huoneiston asukkaille nopeasti uuden asunnon heti maanantaiaamulla. Neljännen huoneiston asukkaille on myös tarkoitus etsiä korvaava asunto mahdollisimman pian, Humppilan kunnan hallintojohtaja Susanna Hokkanen kertoo.

Korvaavat asunnot ovat Hokkasen mukaan löytyneet kunnan vapaana olevista vuokra-asunnoista.

Palo levisi varastosta ullakolle

Pelastuslaitos sai tiedon Koivuviidantiellä syttyneestä tulipalosta vähän kello kolmen jälkeen maanantaina aamuyöllä.

Tulipalo sai alkunsa, kun erään asukkaan varasto syttyi tuleen. Varasto sijaitsi rakennuksen seinän vieressä, josta tuli levisi ullakolle ja koko rakennukseen.

Palon tarkka syttymissyy ei ollut välittömästi tiedossa.

– Tulipalon syttymissyyn tutkinta on alkanut, Hämeen poliisilaitoksen vanhempi rikoskonstaapeli Jukka Kastikainen kertoo.

Mittavat palo- ja vesivahingot

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Juhani Sudenmaa kertoo, että rakennuksen kattoa jouduttiin sammutustöissä poistamaan.

Sammutustyöt jatkuivat päivystävän palomestarin Marko Aholan mukaan maanantaina aamukahdeksaan, minkä jälkeen jatkettiin vielä jälkiraivaustöitä.

Hallintojohtaja Hokkanen toteaa, että rivitalo on tuhoutunut palossa erittäin pahoin, sillä ullakko on palanut ja rakennus on kärsinyt myös mittavia vesivahinkoja. Tällä hetkellä asukkailla ei ole mitään mahdollisuutta palata huoneistoihinsa.

– Vielä on ennenaikaista arvioida, onko rivitalo mahdollista korjata vai joudutaanko se purkamaan, Hokkanen sanoo. HäSa-STT

Juttu päivitetty 17.8. klo 10.54 kauttaaltaan.