Perunanviljelijöiden on syytä tarkkailla perunakasvustojaan koloradonkuoriaisten varalta, Ruokavirasto kertoo tiedotteessaan. Viime kesänä Parikkalassa ja Hämeenlinnan Tuuloksessa todettiin koloradonkuoriaisia, ja viraston mukaan löydösten perusteella on hyvin todennäköistä, että kuoriaisia on talvehtinut Suomessa. Lue myös: Tuuloslaiselta perunapellolta löytyi koloradonkuoriaisia – Kuoriaisesiintymä on ensimmäinen vuoden 2016 jälkeen (19.7.2021) Koloradonkuoriainen on vieraslaji ja karanteenituhooja eli vaikeasti torjuttava tuhoeläin, joka...