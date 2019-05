Ruuhkia luvassa: Kultamitalijuhlat jatkuvat tänään Riihimäellä ja Tampereella

Jääkiekon MM-kultajuhlat jatkuvat tänään keskiviikkona Riihimäellä ja Tampereella.

Riihimäellä kokoonnutaan Granitin aukiolle, jossa juhlitaan joukkueen riihimäkeläistä valmentajaa Jukka Jalosta sekä apuvalmentaja Antti Pennasta .

Ohjelma aukiolla alkaa jo kello 17.30, kun DJ Jani Unkuri soittaa musiikkia.

Kello 18 alkavassa juhlassa kuullaan kuorojen esittämä Finlandia, jonka jälkeen ääneen pääsevät valmentajat Jalonen ja Pennanen.

Puheiden ja onnittelujen jälkeen juhla päättyy Jani Forsmanin laulamaan Maamme-lauluun.

Kello 19 alkaen aukiolla esiintyy Neumann.

Tampereella kansanjuhla järjestetään kaupungin keskustassa Frenckellinaukiolla. Esiintymislavaa rakennetaan parhaillaan Satakunnankadun päälle aukion pohjoispäässä.

Kello 18 alkavassa kansanjuhlassa on mukana 19 kultajoukkueen pelaajaa kapteeni Marko Anttilan johdolla.

Juhlassa ovat mukana myös iso joukko artisteja, mm. JVG, Pate Mustajärvi , Jonne Aaron , Waltteri Torikka ja Poju.