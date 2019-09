Ryttylän koulutyömaan piti käynnistyä jo aiemmin kesällä, mutta vauhtiin päästiin vasta nyt

Hausjärven Ryttylän pitkään odotettu koulukeskuksen rakennustyö on vihdoin alkanut. Kaivinkone on ilmestynyt koulun tontille ja ensimmäinen työmaakokous järjestettiin keskiviikkona.

Työmaan käynnistymisestä uutisoitiin jo aiemmin kesällä, mutta suunnittelutyö on vienyt odotettua pitempään muun muassa kesälomien takia.

– Kyllähän tässä kaikkien tavoite oli, että työt olisivat päässeet vauhtiin jo kesällä, mutta uskon aikataulun pitävän, kertoo Hausjärven tekninen johtaja Paavo Vuori .

Kunta ja hankkeen toteuttaja Lehto Tilat oy solmivat toukokuussa 6,5 miljoonan euron KVR- eli kokonaisvastuu-urakan.

Tämä tarkoittaa sitä, että rakentaja vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta annetun budjetin puitteissa. Sopimuksen mukaan koulukeskuksen on määrä valmistua ensi vuoden loppuun mennessä.

Kyseessä on koulukeskuksen viimeisen vaiheen rakennustyö. Jo aiemmin samaan yhteyteen on rakennettu uusi päiväkoti, ja vanhan päiväkodin tilat on saneerattu koulutiloiksi.

Uudisrakennukseen tulee tiloja opetukselle, ruokailulle ja liikunnalle.

Paavo Vuori kertoo, että keskiviikon työmaakokouksessa keskusteltiin myös tiedotustilaisuudesta. Urakoitsijan on tarkoitus järjestää infotilaisuus syyskuun aikana.

– Meille tulee myös kunnan sivuille tietoa ja kuvia työmaan etenemisestä. Maisema ei tietenkään muutu heti, mutta paalutuksen alkaessa kaikki ainakin kuulevat, että työt ovat käynnissä, Vuori sanoo.

Hausjärvi järjesti viime syksynä Ryttylän koulukeskuksesta urakkakilpailun, jonka tarjoukset nousivat lähes 10 miljoonaan euroon. Sen jälkeen hankkeen piirustukset hylättiin ja päädyttiin KVR-urakkaan.