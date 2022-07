Sää ei vie lauluintoja – yhteislaulutilaisuus Vexi Salmen muistolle järjestetään torstaina torilla

Hämeenlinnan kaupungin jo vuonna 2020 lupaama yhteislaulutilaisuus sanoittaja Veikko Olavi “Vexi” Salmen muistolle on määrä järjestää huomenna 14.7. Hämeenlinnan torilla. Keskiviikkona alkaneet sateet ja ukkoset saattavat sääennusteen mukaan jatkua vielä torstaina, mutta laulun on silti määrä raikaa torilla kello 18. Kaupunkikeskustayhdistyksen toiminnanjohtaja Sari Hagemeier uskoo, että väkeä on tulossa säällä kuin säällä. – Varmaankin osa jää...