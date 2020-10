Sää viilenee selvästi viikon puolivälissä

Syyslomansa aloittaneiden koululaisten lomasää viilenee viikon edetessä. Ilmatieteen laitokselta kerrottiin sunnuntaina alkuillasta, että suursäässä on tapahtumassa selvä muutos.Lokakuun alun lämpötilat olivat tavanomaisia korkeammat, mutta viikon puolivälin tienoilla laskeudutaan lähelle tavanomaisia...

