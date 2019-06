Saako Kanta-Häme tänään uuden ministerin? – Keskusta ja vasemmistoliitto valitsevat ministerinsä

Keskusta päättää tänään hallitukseen osallistumisestaan ja ministerivalinnoistaan. Ensin on koolla keskustan puoluevaltuusto, joka päättää hallitukseen menosta. Sen jälkeen tehdään ministerivalinnat eduskuntaryhmän ja puoluehallituksen yhteiskokouksessa.

Ennalta mielenkiintoa on herättänyt eniten, kenet keskusta valitsee valtiovarainministeriksi. Uutissuomalainen kertoi eilen, että keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen on vahvoilla valtiovarainministeriksi.

Kaikkonen ei itse vahvistanut tätä tietoa, vaan totesi, että ministerivalinnat tehdään keskiviikkona eduskuntaryhmän ja puoluehallituksen yhteiskokouksessa.

– Puheenjohtaja (Juha) Sipilä tekee ehdotuksen yhteiskokoukselle ja yhteiskokous päättää ministerien valinnasta, Kaikkonen selvitti STT:lle.

Uutissuomalaisen tietojen mukaan keskusta olisi luopumassa ajatuksesta, että valtiovarainministeriksi valittaisiin nyt pätkäministeri syksyn puoluekokoukseen saakka, jolloin Sipilälle valitaan seuraaja.

Kaikkonen ei ole vielä kertonut, pyrkiikö hän puheenjohtajan paikalle. Keskustan ylimääräinen puoluekokous on 7. syyskuuta Kouvolassa.

Keskusta on saamassa uuteen hallitukseen viisi ministeriä.

Uutissuomalaisen tietojen mukaan elinkeinoministeriksi olisi nousemassa Katri Kulmuni ja tiede- ja kulttuuriministerin salkun ottaisi Annika Saarikko.

Puolustusministerin salkku olisi menossa Mikko Savolalle, ja maa- ja metsätalousministerin paikasta kilvoittelevat Jari Leppä, Hannakaisa Heikkinen ja Anne Kalmari. Raskaana olevan Saarikon äitiysloman ajaksi ministeriksi nousisi Hanna Kosonen.

Andersson nousemassa opetusministeriksi

Myös vasemmistoliiton ministerivalinnat on määrä tehdä tänään. Vasemmistoliitto on järjestänyt neuvoa-antavan jäsenäänestyksen hallitukseen menosta. Virallinen päätös hallitukseen osallistumisesta tehdään eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuston yhteiskokouksessa iltapäivällä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on kertonut, että häntä kiinnostaa etenkin opetusministerin salkku. Andersson saanee toiveensa läpi, joten sosiaali- ja terveysministeriksi noussee mahdollisesti Aino-Kaisa Pekonen tai Hanna Sarkkinen.

Riihimäkeläinen Pekonen on vasemmistoliiton sote-osaaja, mutta alueellinen edustavuus voi puhua oululaisen Sarkkisen puolesta.

Tässä ovat demarien seitsemän ministeriä

Sdp:n ministerinimet ovat selvillä puolue-elinten tiistaisten kokousten jälkeen. Pääministeriksi nousee luonnollisesti Antti Rinne.

Eurooppaministeriksi pääsee Tytti Tuppurainen, kunta- ja omistajaohjausministeriksi Sirpa Paatero, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeriksi Ville Skinnari, perhe- ja peruspalveluministeriksi Krista Kiuru, liikenneministeriksi Sanna Marin ja työministeriksi Timo Harakka.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kieltäytyi yllättäen ministeripaikasta tiistaina. Häntä oli etukäteisarvoissa veikattu työministeriksi.

Tässä ovat Vihreiden ministerit

Vihreä Liitto valitsi myöhään tiistaina kolme ministeriehdokastaan hallitukseen. Valinnan teki eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuskunnan yhteiskokous. Yhteiskokous alkoi kello 17, mutta loppui vasta kello 22.15.

Kokousväki kävi tarkasti läpi koko hallitusohjelman, minkä takia aikaa meni paljon. Yhteiskokous päätti samalla, että puolue lähtee Antti Rinteen (sd.) hallitukseen ja hyväksyi maanantaina julkistetun hallitusohjelman. Puolueen puheenjohtajan paikalta väistyvästä Pekka Haavistosta , 61, tulee ulkoministeri.

Maria Ohisalo , 34, ottaa sisäministerin raskaan salkun.

– Yhteiskuntatieteiden tohtorina salkku on luonteva. Tiedän, että syrjäytyminen on suurin sisäinen turvallisuusuhka Suomessa, Ohisalo sanoi.

Helsinkiläinen Ohisalo on seuraava vihreiden puheenjohtaja, koska hän on ainoa ehdokas puheenjohtajaksi tulevassa Porin puoluekokouksessa.

Ympäristö- ja ilmastoministeriksi valittiin Krista Mikkonen , joka voitti Oras Tynkkysen äänin 29-28 eli vain yhdellä äänellä.

Joensuulainen Mikkonen, 46, on vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri biologiasta. Kansanedustajana Mikkonen on ollut vuodesta 2015 lähtien.