Video: Pertti, perseilevä labradorinnoutaja somettaa, rakastaa Saaraa, tekee töitä ruumiskoirana ja nauttii elämästään Hauholla

Pertti Juhani Kalervo Pasanen.

– Pertti on ilmoittanut olevansa Hauhon pormestari. Sille ei vain kukaan ole kertonut, että Hauho ei enää ole kunta, vitsailee Pertin nahkaisäntä ja someassari, joka tottelee nimeä Torsti Nieminen.

Rakkaalla koiralla on monta nimeä. Pertti on jo poistanut etunimistään nimet Urpo ja Annikki. Kennelnimi on virallisesti Bertil.

Facebookissa Pertti viihdyttää tykkääjiään nimellä Pertti – Perseilevä labradorinnoutaja. Ja seuraajiahan Pertillä riittää. Heitä on kertynyt kolmessa vuodessa noin 43 000.

– Pertti julkaisee milloin mistäkin mielialojensa mukaan. Pertti on ollut muun muassa mäkiautokisoissa ja valmistunut maatalouskosmetologiksi.

– Pertti sen sijaan ei julkaise koskaan asioista, jotka liittyvät politiikkaan, uskontoon tai narttujen painoon. Ne ovat tulenarkoja aiheita, someassari Nieminen taustoittaa.

Artikkeli jatkuu videon ja kuvien jälkeen.

”Pertti tuhoaa kaiken”

Pertti nauttii elämästään Hauhon Lautsiassa rantamaisemissa.

Pertti on 4-vuotias ruskea labbis, jonka ikä ihmisen iässä olisi 53,2 vuotta, mikäli on uskomista Science-lehden artikkelissa (15.11.2019) olleeseen laskukaavaan.

Ei kyllä ikä vastaa elkeitä. Pertti kun on, no, kova perseilemään.

– Sen touhu oli jo pentuna perseilyä, ja on vieläkin. Kaikki syödään ja tuhotaan, mitä löytyy. Alkupaloiksi menee alkkareita ja jälkiruoaksi sukkia. Kerran se paskansi puskaan pitkän raitasukan.

Pertti on erikoistunut aurinkolaseihin ja kännyköihin. Kenkiäkin on mennyt muutamat.

– Kerran jonkin eläimen jalka oli tukkinut sen suolen. Pertti on leikattu kaikkiaan kolme kertaa. Tuhansia euroja on mennyt eläinlääkäreihin. Pertti on painonsa arvoinen kullassa! nahkaisäntä veistelee.

Mainosyhteistyö ei Perttiä kiinnosta

Myös mainostajat ovat huomanneet Pertin huiman seuraajamäärän ja ehdottaneet kaupallista yhteistyötä, mutta Pertti ei periaatteen miehenä ole sellaiseen taipunut, vaikka sillä olisikin saanut nahkaisännän eläinlääkärille maksamia laskuja kuitattua.

– Pertti on tällainen tyytyväinen maalaispoika eikä tee kaupallista yhteistyötä, vaikka sitä on paljon tarjottukin, isäntä kertoo.

Pertti julkaisee milloin mistäkin

Pertin someura alkoi vähän sisäpiirin vitsinä.

– Aluksi oli vain muutama seuraaja, mutta siitä se sivu lähti rokkaamaan. Sivun tarkoitusta kysytään aina, mutta ei sillä mitään tarkoitusta ole. Se on tyyliin yksi otto, ja kuva lähtee jonkin tekstin kera.

– Usein tehdään kuva teemapäivien mukaan. Esimerkiksi palomiesten päivänä Pertillä oli päässään lasten leikkipalomieskypärä. Jotenkin se sitten vääntyi panomieheksi, someassari Torsti Nieminen kertoo.

Uroksena Pertillä on vahva vietti narttuihin, erityisesti naapurin Saaraan, jonka kanssa Pertillä on jo monivuotinen rakkaussuhde. Pertti on kova poika flirttailemaan myös Facebookissa, jonne useat nartut kommentoivat oman kuvan kera kenties vastarakkautta toivoen.

– Pertiltä tulee herkästi sydäntä, varsinkin jos mukana on nartun kuva ja narttu on vähän otilla. Pertillä ei kuitenkaan voi teettää pentuja, koska sillä on yläpurenta, nahkaisäntä-someassari paljastaa.

Vapepassa työ ruumiskoirana

Vaikea uskoa, mutta Pertistä löytyy myös vakavampikin puoli.

Vapaalla Pertti perseilee, mutta kun tehdään töitä, niitä tehdään vähintään 110-prosenttisesti. Pertti tekee tarvittaessa töitä ruumiskoirana nahkaisäntänsä kanssa Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa Vapepassa.

– Pertti on luonteeltaan sellainen, että se keskittyy ja tekee työtään täpöllä. Erityisen pro se on etsiessään kadonnutta veneestä, Torsti Nieminen kertoo.

Pertti on jo kolmas ”hajulle koulutettu” Niemisen koira. Pertin velipoika Läskipää alias Bono on jäänyt näistä hommista tänä vuonna eläkkeelle 10-vuotiaana.

Veljeskaksikolla kova meno

Toisinaan Pertti poseeraa päivityksissään myös Läskipään kanssa.

Näyttää Läskipääkin osaavan perseillä. Kun nahkaisäntä päästää koiran temmeltämään pihanurmelle, se syöksyy päätäpahkaa järsimään kaarnaa suoraan puusta. Ja meinaa tukehtua siihen.

Pertti puolestaan innostuu rantaleijonana esittelemään rintakarvojaan ja uimataitojaan, kun aurinko posottaa pilvettömältä taivaalta. Pertti yrittää syöksyä alfauroksen coolilla tyylillä nahkaisännän järveen heittämän pallon perään, mutta liukastuu innoissaan laiturilla ja loiskahtaa pellehyppääjän tyylillä veteen.