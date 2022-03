Saarikko HS:lle: Suomalaisten varauduttava tinkimään elintasostaan

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan hallituksen suunnitelmaa palata talouspolitiikassa koronakriisin jälkeen kohti normaalia on jouduttu päivittämään. Syynä on Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Saarikko sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa, ettei menokehyksissä pysyminen ole realistista tänä eikä ensi vuonna ja että velkaa otetaan suunniteltua enemmän. – Joudumme turvallisuuden, varautumisen ja huoltovarmuuden vuoksi tekemään poikkeuksellisia ratkaisuja. On selvää, että viime keväänä...

