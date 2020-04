Saaristen koulun erityisoppilaiden etänäyttely tarjoaa pilkahduksia ruudun takaa Instagramissa

Pilkahduksia ruudun takaa -etätaidenäyttely on Saaristen koulun oppilaiden kuvailutulkattu taidenäyttely, joka toteutetaan 1.–31.5. Instagram-tilillä @pilkahduksiaruuduntakaa. Saaristen koulu on hämeenlinnalainen erityiskoulu, joka tarjoaa opetusta vaikeimmin vammaisille lapsille ja nuorille. Koulussa on...

Pilkahduksia ruudun takaa -etätaidenäyttely on Saaristen koulun oppilaiden kuvailutulkattu taidenäyttely, joka toteutetaan 1.–31.5. Instagram-tilillä @pilkahduksiaruuduntakaa. Saaristen koulu on hämeenlinnalainen erityiskoulu, joka tarjoaa opetusta vaikeimmin vammaisille lapsille ja nuorille. Koulussa on kuluneen lukuvuoden ajan valmisteltu taidenäyttelyä, jonka oli tarkoitus avautua normaalisti kaikelle kansalle toukokuussa 2020. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista koronapandemian vuoksi, joten näyttely on päädytty…