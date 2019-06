Säästöjä kootaan Hattulassa budjetin yhteydessä – Valtionosuuksien korotus helpottaa ensi vuotta

Hattulan talous vaatii noin 1,5 miljoonan euron sopeuttamisen lähivuosien aikana. Tähän tulokseen ovat tulleet kuntatalouden asiantuntijat Eero Laesterä ja Heli Silokallio Perlacon oy:stä.

Lopputulema on samansuuntainen kuin minkä kunnan oma talouden tasapainottamistyöryhmä teki talvella. Hattulan valtuutetut viettivät viime viikolla hikisen iltapäivän talousseminaarissa, missä Laesterä ja Silokallio kertoivat päätelmistään.

Valtionosuuksien vaikutus vielä arvoitus

Kunnanjohtaja Katariina Koivisto kertoo, että seminaarissa päädyttiin jatkamaan tasapainotustyötä ensi vuoden budjetin laadinnan yhteydessä. Tilannetta helpottaa se, että kaikkien kuntien valtionosuuksien on määrä kasvaa ensi vuonna. Hattulalle tämä tietää 1,5 miljoonan euron lisäpottia.

– Sen toteutuminen on kuitenkin vielä epävarmaa, samoin todellinen vaikutus. Uuden hallitusohjelman mukaan valtio lisää samaan aikaan kuntien tehtäviä, ja vaikka se on luvattu korvata täysimääräisenä, lopputulos on vielä arvoitus, Koivisto sanoo.

Hän mainitsee, että esimerkiksi kaavailtu hoitajamitoituksen korotus 0,7:ään merkitsisi Hattulalle 400 000 euron suuruista lisämenoerää.

Hattulan kunnanhallitus käsittelee maanantaina kunnan ensi vuoden budjettiraamia. Koivisto kertoo, että siinä on varauduttu henkilöstön palkankorotuksiin, mutta muuten menojen olisi pysyttävä tämän vuoden tasolla.

– Kehys päätyy positiiviseen tulokseen, mutta se toteutuu vain, jos toimialat saavat pidettyä menot kurissa, Koivisto kertoo.

Koulun kaava seuraava vaihe

Hattulan valtuusto linjasi keskiviikkoiltana kokouksessaan, että perusopewtuksen trapeisiin rakennetaan uusi koulu Juteinikeskuksen läheisyyteen. Tarkempi paikka selviää käynnissä olevan asemakaavan muutoksen yhteydessä.

– Valtuuston käsittelyyn kouluasia tulee seuraavan kerran siinä vaiheessa, kun asemakaava hyväksytään. Silloin uuden rakennuksen paikka täytyy olla tiedossa, Koivisto kertoo.

Juteinin koulun alueella on mietinnässä useita paikkoja, kuten peltoalue noin puolen kilometrin päässä Juteinikeskuksesta, nykyisen rakennuyksen takana sijaitsevat rivitalotontiti sekä Hattulantien varressa sijaitseva hiekkaparkkipaikka. HÄSA