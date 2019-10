Saatat pian päästä eroon muoveista jo omassa pihassa – Kaikkia uudistus ei kuitenkaan koskisi

Jos asut taloyhtiössä, jossa on vähintään viisi asuinhuoneistoa, sinun ei ehkä enää ensi vuonna tarvitse kuskata jätemuoveja matkojen päähän, Ringin keräyspisteisiin.

Muovijätteelle voi tulla ensi vuonna keräysastioita Hämeenlinnan ja Riihimäen seudulla asuvien pihoihin. Velvoite koskisi vain taajaan asutuilla alueilla sijaitsevia kiinteistöjä, joissa on vähintään viisi asuinhuoneistoa.

Tällä hetkellä jätelautakunta Kolmenkierron alueen kunnissa ei ole velvoitetta kerätä muovia asuinkiinteistöillä, vaan asukkaat vievät muovijätteensä Rinki Oy:n ylläpitämiin aluekeräyspisteisiin.

Muovin keräämistä suoraan kiinteistöiltä on valmisteltu siksikin, että se on noussut vahvasti esiin Kolmenkierron saamassa kuntalaispalautteessa. Myös alueellinen jätehuoltoyhtiö Kiertokapula on pitänyt asiaa esillä.

Jätehuoltokoordinaattori Satu Ala-Könni arvioi, että muovin keruu kiinteistöiltä voisi alkaa jo ensi kesänä. Edellytyksenä on, että lautakunta aikanaan päättää sille ehdotetun mukaisesti päivittää neljä vuotta vanhat jätehuoltomääräykset.

Kolmenkierto on kolmentoista kunnan yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka toimii Kanta-Hämeen lisäksi myös osin Uudenmaan ja Pirkanmaan puolella.

Vaihtoehtona alarajalle oli kymmenen asuinhuoneiston kiinteistöt

Aiemmin on ollut esillä myös vaihtoehto, että velvoite kerätä muovia koskisi kiinteistöjä, joissa on vähintään kymmenen asuinhuoneistoa.

Ala-Könni perustelee pienempää asuinhuoneistojen määrää – käytännössä useampia keräyspaikkoja – sillä, että Kolmenkierron alueella kuljetusmatkat keräyspaikkoihin eivät ole kovin pitkät, eli keräys olisi logistisesti järkevää.

– Samalla saadaan myös parannettua palvelua, sillä Ringin keräyspisteet ovat usein tukossa. On hyvä, että keräyspisteet tulisivat näin lähemmäksi asukkaita, sillä innokkaita muovinkierrättäjiä täällä kyllä riittää.

Sekajätteen vähentyminen voisi tasa kustannusten nousua

Muovinkeruuastioista ja niiden tyhjennyksistä koituu luonnollisesti asukkaille myös jonkin verran kustannuksia.

– Toisaalta sekajätteen määrähän siinä samalla vähenee. Toivottavasti kustannukset sillä tavalla tasaantuisivat, Ala-Könni sanoo. Ensi vuoden jätetaksoja ei ole vielä päätetty.

Myös muut kuin asuinkiinteistöt velvoitettaisiin keräämään muovijätettä. Elinkeinotoimintaa harjoittavia velvoite ei kuitenkaan koskisi.

– Ne muut kiinteistöt olisivat lähinnä kunnallisia, eli esimerkiksi kouluja, palvelutaloja ja keittiöitä, Ala-Könni sanoo.

Kiinteistönhaltija voi halutessaan järjestää muovin kuljetuksen hankkimalla palvelun yksityiseltä yrittäjältä. Oikeus siihen kuitenkin loppuu, jos kunta ottaa huolehtiakseen muovijätteestä.

Jätehuollon perusmaksun käyttöönottoa on alettu pohtia

Jos jätehuollon palvelutasoa halutaan merkittävästi nostaa, Kolmenkierron alueella voisi tulla kaikilta asuinkiinteistöiltä laskutettavaksi myös uudenlainen perusmaksu.

Jätelautakunta ja kuntien omistama Kiertokapula sekä kunnat ovat yhdessä valmistelleet luonnoksen jätehuollon palvelutasosta. Perusmaksun mahdollisuus nousi esiin valmistelun alettua kolme vuotta sitten.

Luonnoksen mukaan perusmaksu pitää ottaa käyttöön, jos Ringin hyötyjätepisteitä päätetään joskus täydentää Kiertokapulan keräyspisteillä. Perusmaksu tarvittaisiin myös, jos puutarhajätettä alettaisiin ottaa vastaan veloituksetta tai jos esimerkiksi isokokoisille jätteille tarkoitettuja jäteasemia avattaisiin lisää.

Perusmaksu, joka tunnetaan paikoin myös ekomaksuna, on käytössä muiden muassa Loimi-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan jätehuollossa. Niissä maksu on vakituisilta asuinkiinteistöiltä parista kymmenestä muutamaan kymmeneen euroon.

Jätehuoltokoordinaattori Ala-Könni arvioi, että perusmaksu tulee lautakunnan käsittelyyn ehkä jo ensi vuonna.

Mielipiteitä voi esittää koko loppuvuoden

Keskiviikkona 23. lokakuuta kokoontuvalle jätelautakunnalle ehdotetaan, että se hyväksyisi jätehuoltomääräysten päivittämisen ja jätehuollon palvelutason määrittelyn jatkokäsittelyä varten.